ВИДЕО: Риге невменяемый водитель таранил все, что видел; его буквально выволокли из машины
Foto: Sadursme.lv

В среду, 16 августа, около 17:50 в Риге, на улице Иерикю, бесчинствовал водитель Volkswagen Passat - он таранил другие автомобили и здания, а в конечном итоге врезался в столб троллейбусной линии. Очевидцы происшествия, которые вытаскивали его из машины, утверждают, что мужчина был явно и сильно пьян.

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По данным полиции, мужчина 1962 года рождения получил травмы в результате аварии и был доставлен в медицинское учреждение.
Также имеющаяся у полиции информация свидетельствует, что ранее мужчина спровоцировал ДТП с участием другого транспортного средства и повредил несколько объектов недвижимости, после чего скрылся с места происшествия.

В связи с происшествием Госполиция начала два административных дела, ведется расследование, в том числе проверяется, не находился ли водитель под воздействием одурманивающих веществ.

Как рассказали очевидцы аварии, опьянение водителя было очевидным. «Водитель был совершенно пьян, я даже не знаю, сколько промилле там могло быть, - пишет Кристине, — После того, как его выволокли из машины, он катался по траве, ничего не соображая. Я с собакой проходила в ​​20 метрах, когда он врезался в столб. Слава богу, никто не пострадал, но ужасно осознавать, что такие люди участвуют в дорожном движении».

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