ВИДЕО. Румбула: водитель обгоняет несколько машин и чуть не таранит BMW, поворачивающий налево
Foto: Kadrs no video

В воскресенье, 20 августа, очевидец заметил и зафиксировал неосторожный маневр водителя VW Passat, обогнавшего несколько автомобилей, один из которых остановился, чтобы повернуть налево.

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Инцидент произошел в Румбуле, на улице Гранита, где в каждом направлении движения имеется по одной полосе. Вероятно, водитель VW Passat решил, что остальные машины движутся слишком медленно, поэтому начал обгонять сразу несколько автомобилей.

На повороте к заправке Virši затормозил BMW, который хотел повернуть налево. Водитель Volkswagen, превысивший скорость, заметил, что у BMW включен левый поворотник, и затормозил. Водитель BMW также заметил, что к нему сзади приближается транспортное средство.

К счастью, оба водителя затормозили и избежали серьезного столкновения. После этого водитель VW не стал долго думать и снова нажал на педаль акселератора, обогнав BMW на встречной полосе и продолжив обгон следующих за ним автомобилей.

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