ВИДЕО. "Скоро увидимся!" — Лемберга арестовали в зале суда

Рижский окружной суд в понедельник приговорил к 5 годам лишения свободы и штрафу в размере 20 000 евро, а также к конфискации имущества политика и вентспилсского градоначальника Айвара Лембергса (Latvijai un Ventspilij).

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После вынесения приговора Лемберга арестовали в зале суда. Осужденный может оспорить арест вместе с решением суда, подав апелляцию.

Как уже сообщалось ранее, сын Лемберга — Анри Лембергс — также приговорен к реальному лишению свободы на два года и один месяц. Деловой партнер мэра Вентспилса Ансис Сормулис получил два года лишения свободы и конфискацию имущества.

Лембергс сообщил журналистам, что приговор будет обжалован, и он прогнозирует, что дальнейшие судебные процессы продлятся еще десять лет. Лембергс также будет обжаловать примененную меру пресечения в виде ареста.

Хотя суд постановил конфисковать его имущество, в том числе недвижимость по месту жительства, Лембергс сообщил, что, пока дело не рассмотрено в апелляционном порядке, имущество остается у него.