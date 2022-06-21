В субботу днем, 18 июня в Тукумсе на парковке у железнодорожной станции произошло ДТП, в котором пострадала женщина, сообщили в Государственной полиции.

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На кадрах видно, что на стоянке находится боле десяти машин, водители которых приехали встречать пассажиров поезда. Среди них - водитель автомобиля Opel Meriva, которая встала за Honda Jazz.

Первым своего пассажира дождался водитель автомобиля Honda Jazz. В тот момент, когда он включил заднюю скорость и стал выезжать, пассажирка второй машины еще только открыла дверь, чтобы сесть в машину. Как пояснил потом мужчина, начавший движение, он слишком сильно надавил на педаль газа, в результате чего Honda Jazz врезалась в Opel Meriva. В итоге женщина, которая так и не успела сесть в машину, получила травмы.

На место прибыла скорая, которая доставила пострадавшую в больницу. Получив от медиков информацию о том, что травмы классифицируются как легкие, полиция начала административный процесс. В ходе ДТП повреждения получили также оба автомобиля. Оба водителя были трезвыми.