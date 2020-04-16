ВИДЕО: Спасатели получили 130 вызовов, связанных с ветром. Сорвало крыши школы и магазина

Государственная пожарноспасательная служба (ГПСС) в четверг получила 130 вызовов, связанных с разрушениями, вызванными ветром. В основном жители сообщили об упавших деревьях и сорванных конструкциях, но не обошлось и без более серьёзных разрушений, сообщает LETA.

Больше всего вызовов было между 14:00 и 17:00. По данным службы, больше всего от ветра пострадала Рига и её окрестности.

Пожарные получили сообщение о том, что ветер частично сорвал крышу Екабпилсской 3 средней школы, а также что ветер сорвал крышу склада производителя строительных материалов Tenapors в Добеле.

От ветра пострадала башня ГПСС в Варакянах, а также была сорвана крыша у боксов легких автомобилей Резекнеской части ГПСС.

Как уже сообщалось, в четверг ветер мог достигать 30 метров в секунду и в стране было объявлено оранжевое предупреждение. В пятницу после обеда ветер снова поднимется, порывы могут достигнуть 20 метров в секунду.