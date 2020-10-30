ВИДЕО. Спасатели успели вытащить провалившегося в болото коня
Foto: VUGD

Сотрудникам Тукумского подразделения Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) удалось спасти в волости Семес коня, застрявшего по горло в болотной трясине.

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По данным ГПСС, конь сбежал из загона и провалился в болото. Пока спасатели пытались вытащить животное из трясины, их все больше и больше затягивало в грязь. Ближе всего к месту ЧП мог подъехать лишь трактор владельца лошади, поэтому спасатели были лишены возможности использовать лебедку автоцистерны.

ВИДЕО. Спасатели успели вытащить провалившегося в болото коня
Foto: VUGD

В итоге, работники ГПСС немного раскопали грязь, обмотали вокруг живота попавшего в беду животного шланги и затем с помощью трактора его удалось вытянуть на берег.

"Уже спустя мгновенье, радуясь своему спасению, конь встал на ноги и, не дождавшись ветеринарного осмотра, сам вернулся в стойло, где с удовольствием фотографировался со своими спасителями", — сообщает пресс-центр ГПСС.

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