ВИДЕО: Столкнулись два грузовика, есть погибший

Вечером в субботу, 6 мая, на 85-м километре дороги Рига (Балтезарс) - эстонская граница столкнулись грузовой фургон Renault Master и грузовая автомашина Volvo с прицепом. Погиб водитель Renault Master.

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ДТП произошло в Лимбажском крае в Салацгирве. Полиция получила вызов в 17:18. Очевидцы рассказали, что после столкновения оба грузовика съехали в канаву, и обломки техники разлетелись на несколько десятков метров. Водитель фургона Renault Master от полученных травм скончался на месте.

Полиция выясняет обстоятельства.