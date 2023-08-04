ВИДЕО. Такси Bolt сбило в центре Риги скутериста, ехавшего на самокате Bolt

В минувший четверг, в 12.40, в Риге, на пересечении улиц Цитаделес и Муйтас такси компании Bolt сбило скутериста, ехавшего на электросамокате Bolt.

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В результате аварии пострадал скутерист, которого с места аварии доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Госполиция выясняет обстоятельства ЧП.