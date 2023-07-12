ВИДЕО: таксист в Юрмале ездил на красный свет по "встречке" со скоростью более 100 км/ч

11 июля в интернете появилась видео, на котором такси в Юрмале едет на красный свет, обгоняя всех по встречной полосе со скоростью более 100 км/ч.

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Видео снято из салона автомобиля, но судя по специальному оборудованию можно сделать вывод, что это такси.

Въезжая в Юрмалу, на улице Ригас, таксист остановился позади других машин, стоящих на светофоре. Как только загорелся зеленый, водитель такси поехал дальше по разделительной, а потом и по встречной полосе.

На следующем перекрестке с улицей Дарзкопибас таксист даже не подумал останавливаться на красный свет, вместо этого он объехал стоящих на светофоре по встречной полосе и поехал на красный свет, причем со скоростью более 100 километров в час, как показал спидометр.

Дальше по виадуку на улице Ригас он ехал по встречной полосе, проспект Межапарка снова пересек на красной, а на следующем перекрестке с улицей Турайдас обругал водителя Hyundai, которые поехал за зеленый свет и помешал ему ехать на красный.

Если полиции удастся выяснить личность таксиста, он может получить штраф в несколько сотен евро, за агрессивное вождение и за неоднократное несоблюдение запрещающего сигнала светофора.