ВИДЕО. Трагическая авария в Адажи с участием полицейской машины
Foto: Pašvaldības policija

В поселке Адажи в ночное время суток в дорожно-транспортное происшествие попал полицейский легковой автомобиль. В результате инцидента есть погибший.

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Трагический инцидент в Адажи случился 22 января в 1.27 ночи. За несколько часов до этого на этом же участке дороги на обочину вылетел автобус. Спустя некоторое время, когда уже стемнело, за автобусом приехал эвакуатор. Работники эвакуатора для того, чтобы вытащить автобус из гравия, поперек дороги натянули металлический трос. В этот момент мимо эвакуаторщиков, не снижая скорости, проехал спешивший на вызов патрульный полицейский автомобиль Škoda Адажского самоуправления.

Полицейская машина на обледенелой дороге на полной скорости врезалась в натянутый поперек дороги трос и потерпела аварию. Крыша полицейского автомобиля оказалась полностью смятой. В момент аварии Škoda двигалась с включенным маячком, но без звуковой сирены.

В результате аварии погиб один сотрудник полиции (водитель Škoda), двое пассажиров автомобиля получили травмы.

Причины ДТП с участием полицейского автомобиля выясняются. Последствия аварии - на видео ниже (фото - sadursme.lv).

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