В ночь на субботу, 22 января, в Адажи произошла трагическая авария, в результате которой погиб водитель служебного автомобиля местной муниципальной полиции и пострадали еще два человека. В сети появилась полная видеозапись инцидента, сделанная очевидцем. Она дает более широкое представление о произошедшем ДТП. Портал Delfi предупреждает, что в видео присутствует ненормативная лексика.

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В пятницу, 21 января, на 11-м километре Таллинского шоссе с проезжей части в канаву съехал автобус с пятью пассажирами, одному из которых потребовалась госпитализация.

Учитывая интенсивность движения на Таллинском шоссе, спасательные работы были отложены до позднего вечера, когда движение на соответствующем участке можно было перекрыть и направить поток транспорта по старому Царникавскому шоссе.

На видео очевидца запечатлено, что до начала эвакуационных работ полиция перекрывала движение в обоих направлениях. На 52-й секунде ролика видно два экипажа полиции и слышно, что работник эвакуатора подходит к коллеге и говорит: "Они сейчас туда поедут и перекроют дорогу, позвонят, когда автомобилей не будет".

По словам очевидцев, шоссе было перекрыто на участке дороги от Адажской усадьбы до моста через Гаую, а движение транспорта перенаправили на старое Царникавское шоссе.

Согласно предварительной информации, попавший в аварию экипаж Адажской муниципальной полиции был одним из тех, который обеспечивал перекрытие дороги. ДТП произошло, когда стражи порядка возвращались на свой пост. К сожалению, начальник Адажской муниципальной полиции Оскарс Фелдманис не смог перезвонить порталу Delfi до конца рабочего дня, чтобы подтвердить или опровергнуть эту версию.

Причины ДТП с участием полицейского автомобиля выясняются.