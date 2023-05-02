В понедельник, 1 мая, около 17:00 возле Вантового моста очевидиц Дмитрий заснял горящую машину.

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В государственной пожарно-спасательной службе порталу Delfi сообщили, что вызов на улицу Безделигу был получен в 16:50.

Прибыв на место, пожарные констатировали, что горит автомобиль, площадь пожара составила шесть квадратных метров. Работу по тушению были завершены в 18:43, затем пожарные привели в порядок проезжую часть, используя абсорбент.

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