В понедельник, 1 мая, около 17:00 возле Вантового моста очевидиц Дмитрий заснял горящую машину.
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама
В государственной пожарно-спасательной службе порталу Delfi сообщили, что вызов на улицу Безделигу был получен в 16:50.
Прибыв на место, пожарные констатировали, что горит автомобиль, площадь пожара составила шесть квадратных метров. Работу по тушению были завершены в 18:43, затем пожарные привели в порядок проезжую часть, используя абсорбент.
Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.