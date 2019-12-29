Вечером в субботу, 28 декабря, в рижском районе Андрейоста начался сильный пожар. Специалисты Пожарно-спасательной службы даже призывают жителей и гостей города не приближаться к охваченной пламенем территории, а жильцов близлежащих домов — держать окна закрытыми во избежание отравления угарным газом.

Вызов на ул. Андрейостас был получен в 22:33 — там загорелся ангар и образовалось сильное задымление. Сообщалось, что есть угроза распространения пожара.

Отмечается, что на место сразу прибыли десять пожарных экипажей. В случае необходимости будет организована эвакуация людей. Пламя бушевало на площади 750 кв. м.

href="https://twitter.com/ugunsdzeseji/status/1211038426339979264?ref_src=twsrc%5Etfw">December 28, 2019

После полуночи Пожарно-спасательная служба проинформировала, что продолжаются работы по ограничению распространения огня. Жильцам района также советуют перекрыть вентиляцию.

На место событий выдвинулись и инспекторы Службы окружающей среды. "Для места, в котором происходит пожар, никаких разрешений на загрязняющих действий или действий с отходами не выдавалось", — отметили по этому поводу пожарные.