ВИДЕО: В центре Риги Porsche на иностранных номерах устроил аварию, водитель сбежал
Foto: Sadursme.lv

Ранним утром в субботу, 26 ноября, около 6:50, водитель спорткара Porsche Panamera с иностранными номерами ехал по улице Астрида Бриана, съехал с дороги, протаранил дорожных знак и врезался в стену дома №10. После этого водитель выбежал из машины и сбежал.

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Полиция начала процесс об административном нарушении и выясняет обстоятельства произошедшего, а также пытается найти водителя.

Очевидцы говорят, что в автомобиле было два человека, и оба выглядели пьяными, и скрылись после ДТП вдвоём. На видео очевидцев видно, что в автомобиле сработали две подушки безопасности. У Porschе существенно повреждён капот.

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