В четверг вечером в Риге на улице Бривибас столкнулись два троллейбуса, сообщили в Государственной полиции.

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Авария произошла в 19.30. По наблюдениям очевидцев, в результате ДТП один из троллейбусов блокировал полосу движения.

Пострадали два человека, они доставлены в больницу. Полиция выясняет обстоятельства случившегося.

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