В четверг, 29 июня, в микрорайоне Даугавгрива произошло ДТП: водитель Toyota RAV4 не справился с управлением, в результате чего его автомобиль на высокой скорости влетел на припаркованные вдоль обочины машины. Авария попала на запись видеорегистратора автомобиля, также оставленного на обочине.

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Судя по записи, водитель Toyota RAV4 ехал по своей полосе, уклоняясь к правому краю, хотя никакого видимо препятствия у него на пути незаметно. Не исключено, что в момент ДТП водитель мог "сидеть в телефоне".

В результате аварии повреждены три припаркованных на обочине автомобиля. Больше всего поврежден Audi Q2, принадлежащий каршеринговой платформе

Bolt Drive, а также Volvo XC90. Повреждена также и Toyota RAV4.