ВИДЕО: В Даугавпилсе произошла серьезная авария, пострадали пять человек

В пятницу, 8 апреля, около 11.30 в Даугавпилсе произошла серьезная авария на ул. Даугавас, напротив здания самоуправления. В аварии пострадали пять человек, сообщает полиция.

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Момент ДТП запечатлели камеры видеонаблюдения Даугавпилсской муниципальной полиции: автомобиль Audi на высокой скорости задел ехавшую навстречу машину, а затем врезалась в ехавший впереди

VW Golf. Кроме того, в результате удара разлетевшиеся части автомобиля повредили еще два транспортных средства.

В результате столкновения повреждены два автомобиля и пострадали пять человек. Чтобы освободить пострадавших, пришлось вызывать Государственную пожарно-спасательную службу.

Обстоятельства происшествия выяснятся, полиция ведет расследование.