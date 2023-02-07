Во вторник, 7 февраля, утром на Лиепайском шоссе в Добельском крае съехал в кювет и опрокинулся автобус, и для освобождения из него двух человек потребовалась помощь спасателей, сообщает пресс-служба Государственной пожарно-спасательной службы. Пострадали 13 человек, 12 из которых доставлены в больницу.

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Как пишет агентство LETA, Авария произошла в Яунберзской волости. На месте происшествия спасатели обнаружили, что автобус лежит на боку в канаве. Находившиеся в автобусе люди, кроме двух, выбрались из него самостоятельно.

Пожарные стабилизировали автобус, отсоединили аккумулятор и собрали вытекшие технические жидкости с помощью абсорбента.

Вызволенные из автобуса люди переданы медикам.

В настоящий момент движение на указанном участке организовано по одной полосе.

На месте происшествия работают оперативные службы, они устанавливают причины аварии.