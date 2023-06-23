ВИДЕО. В ДТП на Валмиерском шоссе пострадали семь человек

В пятницу, около 12.30, на Валмиерском шоссе возле Инциемса столкнулись три автомобиля. В общей сложности в результате ДТП пострадали семь человек.

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На место происшествия незамедлительно прибыли семь бригад Неотложной медицинской помощи. С места аварии госпитализированы семь человек, в том числе, один из пострадавших получил серьезную политравму.

Из-за ДТП полиция организовала движение по одной полосе, затем движение возобновили.

Как видно на видео, снятом свидетелем, больше всего повреждены два автомобиля BMW.

Полиция выясняет обстоятельства дорожного происшествия.

