ВИДЕО. В Эстонии во время погони полиция перепутала грузовики, наркодилеры рвались в Латвию

В минувший понедельник эстонский спецназ полиции задержал подозреваемых в наркопреступлениях мужчин, которые пытались скрыться от правоохранителей на грузовике. В ходе погони полиция на какой-то момент была сбита с толку, когда на окружной дороге появился грузовик, очень похожий на преследуемый.

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Напомним, что 10 мая в Харьюмаа на шоссе Таллинн-Пярну была проведена полицейская операция по задержанию мужчин, которые подозреваются в совершении наркопреступления. На парковочной площадке заправочной станции полицейские дали водителю грузовика сигнал к остановке, который тот проигнорировал. Подозреваемый наехал на полицейские автомобили и по газону уехал с парковки, задев при этом один посторонний легковой автомобиль.

На шоссе он прибавил скорости, задел автомобили полиции и свернул с кольцевой дороги на второстепенную дорогу, за ним последовали два автомобиля полиции. За ними также последовал участвовавший в задержании автомобиль специального подразделения, которому навстречу по кольцевой дороге выехал грузовик, похожий на пытающееся скрыться транспортное средство. Полицейский прицельно выстрелил в переднюю покрышку грузовика, после чего тот остановился. При проверке выяснилось, что этот грузовик не был связан c данным случаем. В грузовике находился один человек, он не пострадал.

Через несколько минут специальное подразделение задержало мужчин, подозреваемых в наркопреступлениях, которые двигались в сторону Харку на другом грузовике. Транспортное средство принудительно остановили, применив огнестрельное оружие.

По словам руководителя специального подразделения полиции K-Komando Ханнеса Перка, это было запланированное задержание, но и с этим всегда связаны риски.

„"Мы никогда не знаем, как преступник отреагирует, увидев полицию. Поймет ли он, что разумнее спокойно остановиться, или до последнего будет пытаться скрыться. В случае наркопреступлений преступники обязательно попытаются избавиться от нарковещества, чтобы полиция не смогла собрать доказательства. Такие задержания мы всегда планируем заранее и стараемся провести их как можно безопаснее. Но невозможно предвидеть все сценарии", — сказал Перк.

„Мы принесли водителю, которого мы принудительно остановили по ошибке, наши извинения, покрышку его грузовика поменяли и он выехал домой. Мы компенсируем нанесенный ущерб", — пояснил Перк.

Задержанных мужчин подозревают в незаконном обороте наркотических средств в крупном размере. Подозреваемые ехали из Лаагри в сторону Икла (эстонско-латвийская граница) и, по имеющейся у полиции информации, они планировали покинуть Эстонию.

Полиция сейчас продолжает расследование наркопреступления и на данный момент нет возможно дать дополнительную информацию. Следствие проводит бюро по борьбе с организованной преступностью Центральной криминальной полиции, руководит ведением следствия Государственная прокуратура.