ВИДЕО: В Гаркалне в результате пожара выгорел 21 гектар леса

В пятницу днем в Гаркалне загорелся лес, сообщает Государственная пожарноспасательная служба (VUGD, ГПСС). В результате лесного пожара выгорела территория площадью 21,33 га.

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Сначала сообщалось о пяти гектарах, объятых пламенем, затем — о семи.

На место происшествия выехали более 20 пожарных Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) на шести автоцистернах. На пожар были вызваны также представители Государственной службы леса и предприятия Rīgas meži. Для тушения пожара решено привлечь армейский вертолет.

Из-за пожара образовалось сильное задымление, поэтому местных жителей просят не открывать окна.