ВИДЕО: В Гаркалне загорелся лес

В пятницу в Гаркалне загорелся лес, сообщает Государственная пожарноспасательная служба (ГПСС).
На месте работает Государственная лесная служба, а также привлечены дополнительные ресурсы ГПСС.
🇱🇻 Meža ugunsgrēks #Garkalne #Latvija.— BreakingLV (@breakinglv) July 9, 2021
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LTV передает, что на месте работают 23 пожарных и шесть автоцистерн. Примерная площадь возгорания - пять гектаров, но информация уточняется.
Garkalnē, kur aizdedzies mežs, strādā 23 ugunsdzēsēji glābēji, izmantojot sešas autocisternas, ūdensvedēju, tāpat piesaistīti @mezadienests un "Rīgas meži" pārstāvji. Aptuvenā degšanas platība ir pieci hektāri, taču informācija vēl tiks precizēta, norāda @ugunsdzeseji. pic.twitter.com/rWIJ3XvYLt— LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) July 9, 2021