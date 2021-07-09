ВИДЕО: В Гаркалне загорелся лес
Foto: LETA

В пятницу в Гаркалне загорелся лес, сообщает Государственная пожарноспасательная служба (ГПСС).

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На месте работает Государственная лесная служба, а также привлечены дополнительные ресурсы ГПСС.

LTV передает, что на месте работают 23 пожарных и шесть автоцистерн. Примерная площадь возгорания - пять гектаров, но информация уточняется.

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