В конце марта Государственное агентство обеспечения на полигоне по утилизации отходов Гетлини уничтожило 2 157 520 нелегальных сигарет, которые перемололи вместе с другим мусором, сообщили в Государственной полиции.

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Уничтоженные сигареты были изъяты в рамках 28 уголовных процессов, которые были начаты в этом году и ранее. По правилам, нелегальные сигареты необходимо уничтожить в течение трех недель с момента принятия решения.

Стоимость изъятых сигарет на черном рынке составляет около 200 тысяч евро. Таким образом устранен существенный урон госбюджету.