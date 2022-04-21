В конце марта Государственное агентство обеспечения на полигоне по утилизации отходов Гетлини уничтожило 2 157 520 нелегальных сигарет, которые перемололи вместе с другим мусором, сообщили в Государственной полиции.
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Уничтоженные сигареты были изъяты в рамках 28 уголовных процессов, которые были начаты в этом году и ранее. По правилам, нелегальные сигареты необходимо уничтожить в течение трех недель с момента принятия решения.
Стоимость изъятых сигарет на черном рынке составляет около 200 тысяч евро. Таким образом устранен существенный урон госбюджету.
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