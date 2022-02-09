ВИДЕО. В Гризинькалнсе горела хозпостройка: пострадавшие переданы медикам

По сообщению пресс-центра Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС), 8 февраля в Риге, на ул. Звайгжню в одной из хозпостроек загорелся второй этаж и чердак.

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Как отмечают в ГПСС, общая площадь пожара составила 50 квадратных метров. Пострадавшие при пожаре жители переданы бригаде Службы неотложной медицинской помощи. На ликвидацию возгорания спасателям потребовалось более двух часов.

Еще один пожар произошел вчера на ул. Дзирнупес, где в двухэтажном доме загорелись предметы быта. Площадь пожара составила всего два квадратных метра. На месте происшествия найден погибший человек. Обстоятельства трагедии устанавливаются.