В ходе оперативных мероприятий сотрудники 2-го отдела 2-го бюро Управления криминальной полиции Рижского региона задержали с поличным двух подозреваемых в квартирной краже.

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По данным Госполиции, в ночь на 26 апреля в квартиру на первом этаже, расположенную на Талавас гатве, через окно пытались попасть два злоумышленника. Хозяина квартиры в этот момент не было дома, чем и воспользовались воришки. Один из преступников был уже известен полиции, именно он пробрался в жилье, отжав стеклопакет, сообщник в это время стоял "на стреме".

Воры украли из квартиры одежду, духи, подзарядное устройство и многое другое. Однако им так и не удалось похитить стационарный компьютер, поскольку он оказался слишком велик, чтобы его передать через окно.

Известно, что 33-летний задержанный, который оставлен под арестом, неоднократно попадал в поле зрения органов правопорядка за аналогичные кражи. Также известно, что ранее он уже был 11 раз судим. К его подельнику применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы. Следствие продолжается.