ВИДЕО: в Каунасе во время ремонта моста упала отвалившаяся конструкция

Очевидцы в Каунасе сообщили, что что у них на глазах упали конструкции моста А.Мишкиниса. Пока под мостом проезжали машины, кран поднимал конструкцию моста – она неожиданно упала.

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"Поднялось облако пыли, благодаря счастливой случайности никто не пострадал", — рассказали очевидцы.

О происшествии информировали Каунасскую полицию.

По словам очевидцев, сейчас место огорожено, движение под мостом запрещено.

По данным полиции, после 22:00 поступила информация о том, что в Каунасе, на улице Панерю, упала часть ремонтируемого моста. Полиция подтвердила, что движение в этом месте остановлено и, по предварительным данным, никто не пострадал.

Дежурный Каунасских пожарных-спасателей также подтвердил, что коллеги перекрыли движение на опасном участке. На место происшествия приезжал прораб Гедрюс Масаускас, который отвечает за работы на мосту, он объяснил причину несчастного случая:

"Мост демонтировали в соответствии с графиками и по разработанной технологии, разбирали четвертую часть конструкции, когда ее отсоединили от колонны, опора моста с одной стороны уперлась в ул. Панерю. Во время происшествия ни люди, ни их имущество не пострадали, сейчас ждут консультации специалиста, который скажет, можно ли продолжать работы. После того как будет вывод, работы продолжатся. Мост планируют разобрать в течение 7 дней. В это время не будут закрывать ни ул. Панерю, ни автостраду A1", — пояснил Масаускас.

До утра на месте происшествия дежурила полиция.

Мост А.Мишкиниса был открыт в 1964 году, по нему машины ездили в сторону Клайпеды. Сейчас идет демонтаж моста, работы должны завершиться до 30 апреля. Вместо двухполосного моста здесь планируют построить четырехполосный, только для транзитного движения. Реконструкции ждет и южный мост, по которому машины едут в сторону Вильнюса.