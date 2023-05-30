ВИДЕО: в Кенгарагсе молодые люди на списанном автомобиле разбили пять машин и сбежали

Минувшей ночью в Кенгарагсе, у торгового центра Akropole, компания молодых людей решила подрифтить на списанном Hyundai Coupe. В итоге водитель потерял управление и протаранил пять припаркованных машин. Виновники с места происшествия сбежали.

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Это видео очевидца было снято скоро после инцидента. На кадрах видно, что у брошенного "хюндая" сработали подушки безопасности, а в зажигании остался ключ.

Итогом такого веселья стали пять разбитых машин, которые были припаркованы на обочине. Серьезные повреждения получил и сам Hyundai Coupe.

Примечательно, что в июле 2020 года после аварии этот автомобиль получил серьезные повреждения и был списан, передвигаться на нем было запрещено — он исключен из регистра транспортных средств и его номерные знаки утратили силу. То есть у этой машины нет ни технического осмотра, ни полиса ОСТА, свидетельствует информация из базы данных CSDD.