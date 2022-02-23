ВИДЕО. В Кенгарагсе нашли ушедшего из детсада 3-летнего мальчика

По информации Рижской муниципальной полиции (РМП), 15 февраля, в 11.49 был получен сигнал из Кенгарагса, где прохожая заметила на улице маленького мальчика без сопровождения взрослых. По указанному адресу незамедлительно направился экипаж РМП.

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К моменту приезда стражей порядка нашедшая малыша женщина пыталась выяснить у него про родителей, однако ни на один вопрос мальчик не смог ответить. Также ребенок не мог назвать ни своего имени, ни фамилии.

Поскольку полицейские не знали, сколько времени ребенок провел на улице, было принято решение вызвать Службу неотложной медицинской помощи. Прибывшие медики после осмотра сообщили что в мальчиком все порядке.

Поскольку установить личность малыша было невозможно, работники РМП проверили кармашки комбинезона в поисках контактной информации о родителях. К счастью, вскоре к экипажу подбежала женщина, которая сообщила, что работает няней в расположенном поблизости детском саду. Она также пояснила, что некоторое время назад с территории площадки детсада пропал ребенок. В поисках мальчика воспитательница побежала в одну сторону, а няня — в другую.

Затем к полицейским прибежала и воспитатель. Женщина плакала и объяснила, что ребенок пропал в тот момент, когда она помогла собираться на прогулку другим детям из группы. В свою очередь, малыш оказался за пределами детсада, потому что кто-то плохо закрыл за собой ворота.

В присутствии полиции воспитатель позвонила маме ребенка, рассказала ей о происшествии и попросила приехать. Родительница пояснила, что у нее нет претензий к сотрудникам детсада, а о конкретной ситуации она поговорит с руководством дошкольного учреждения.