ВИДЕО: в Кулдиге загорелось производственное здание

В среду в Кулдиге загорелось производственное здание, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе.
Вызов на улицу Мейстару поступил в 11.39. Пожарные констатировали, что здание горит уже открытым пламенем и огонь быстро распространятся, есть угроза, что он перекинется на крышу соседнего здания.
Работу спасателей осложняет тот факт, что внутри находятся баллоны с кислородом, а также что под жаром пламени стала деформироваться крыша.
На месте работают более 20 пожарных, задействованы шесть автоцистерн и автолестницы.
:flag-lv: Ugunsgrēks kokapstrādes uzņēmumā #Kuldīga #Latvija. Liesmas apdraud blakus esošās ēkas. Degošā ēkā atrodas skābekļu baloni. Karstuma dēļ deformējies ēkas jumts. pic.twitter.com/g9UtpOSkud— BreakingLV (@breakinglv) August 10, 2022