ВИДЕО. В Лапмежциемсе автобус врезался в деревья; двое пострадавших

Утром 15 января на 19-м км дороги Слока — Талси, в окрестностях Лапмежциемса произошло ДТП, в результате которого пострадали водитель автобуса и один пассажир.
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По данным Госполиции, по неизвестной причине автобус съехал с проезжей части, выехал в лес и врезался в деревья.
Обстоятельства происшествия выясняются.
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