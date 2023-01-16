ВИДЕО. В Лапмежциемсе автобус врезался в деревья; двое пострадавших
Foto: Sadursme.lv

Утром 15 января на 19-м км дороги Слока — Талси, в окрестностях Лапмежциемса произошло ДТП, в результате которого пострадали водитель автобуса и один пассажир.

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По данным Госполиции, по неизвестной причине автобус съехал с проезжей части, выехал в лес и врезался в деревья.

Обстоятельства происшествия выясняются.

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