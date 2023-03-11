Видео: в Латгале BMW врезался в дерево так, что из него вылетел двигатель

В ночь на субботу, 11 марта, около 3:50 утра в Краславском крае Константиновской волости на шоссе Краслава-Дагда водитель BMW не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево.

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В Госполиции порталу Delfi сообщили, что в дорожно-транспортном происшествии пострадал один человек, его доставили в медицинское учреждение.

На видео, опубликованном очевидцем, видно, что передняя часть кузова автомобиля BMW серьезно повреждена, а двигатель и коробка передач выбиты из кузова и по отдельности выброшены в кювет.

Полиция продолжает выяснять точные обстоятельства инцидента.