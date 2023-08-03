ВИДЕО. В Литве полиция нашла угнанные за границей автомобили и более сотни номерных знаков
Foto: DELFI.lt

Департамент полиции Литвы сообщает, что 2 августа, на территории усадьбы Пажамбе (Паневежский район) были обнаружены автомобили Lexus и Toyota RAV4, которые находились в розыске Швеции и Дании. Там же были найдены различные автозапчасти.

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В тот же день автомобили Lexus RX450H и BMW X5 M50D были обнаружены в подсобных помещениях в Паневежисе, на улице Текимо. Эти автомобили были украдены в Швеции. Там же были найдены 119 номерных знаков разных стран, включая латвийские, а также 4 документа.

Задержаны трое подозреваемых: мужчины 1984 г.р., 1968 г.р. и 1984 г.р. Все трое взяты под стражу. Начато досудебное расследование по факту приобретения или сбыта имущества, полученного преступным путем.

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