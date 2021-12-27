В ящиках с бананами из Южной Америки в Латвию ввезли 168 кг наркотического вещества. По предположению полиции, это может быть кокаин.

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Как отмечают в пресс-центре Госполиции, 23 декабря в правоохранительные органы обратились представители службы безопасноститорговой сети Maxima.

Они проинформировали, что в двух их магазинах на территории Риги в ящиках с бананами найдены упаковки с белым порошкообразным веществом.

Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью при поддержке своих коллег из территориальных участков прибыли по указанным адресам, где нашли и изъяли 168 упаковок с веществом неизвестного происхождения. Образцы направлены на экспертизу.

Во всех магазинах торговой сети проведены проверки, чтобы не допустить попадание запрещенного вещества в оборот. Всего проведено пять обысков.

"Мы можем подтвердить, что в двух магазинах в товарных ящиках обнаружена упаковки неизвестного происхождения, за которую охрана, действуя в соответствии с процедурой, незамедлительно сообщала ответственным учреждениям государственной безопасности. В настоящее время начато расследование, во время которого активно сотрудничаем и предоставляем имеющуюся в нашем распоряжении информацию для более быстрого выяснения обстоятельств дела. Предприятие предоставило и продолжит оказывать всю необходимую поддержку и информацию правоохранительным учреждениям для дальнейшего расследования", — отметил директор Департамента корпоративных отношений Maxima Янис Бесерс.

Установлено, что конкретная партия бананов доставлена в Латвию из Южной Америки. Установлены и проверены все предприятия, которые получили бананы из этой партии. Все предприятия активно сотрудничают с полицией.

Следствие продолжается.