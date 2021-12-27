В ящиках с бананами из Южной Америки в Латвию ввезли 168 кг наркотического вещества. По предположению полиции, это может быть кокаин.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Как отмечают в пресс-центре Госполиции, 23 декабря в правоохранительные органы обратились представители службы безопасности одной из мелкооптовых латвийских торговых сетей. Они проинформировали, что в двух их магазинах на территории Риги в ящиках с бананами найдены упаковки с белым порошкообразным веществом.

Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью при поддержке своих коллег из территориальных участков прибыли по указанным адресам, где нашли и изъяли 168 упаковок с веществом неизвестного происхождения. Образцы направлены на экспертизу.

Во всех магазинах торговой сети проведены проверки, чтобы не допустить попадание запрещенного вещества в оборот. Всего проведено пять обысков.

Установлено, что конкретная партия бананов доставлена в Латвию из Южной Америки. Установлены и проверены все предприятия, которые получили бананы из этой партии. Все предприятия активно сотрудничают с полицией. Следствие продолжается.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать комментарии Комментировать
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Dokobit Article Novembris RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Производители Рижского порта имеют доступ к регулярному морскому маршруту в Норвегию
Да будет праздник! Идеи для торжественного оформления стола
Больше двигаться и улыбаться: тестируем новые смарт-часы Huawei
Традиции и ритуалы для красивых и душевных праздников
Что поможет сэкономить время на работе и в повседневной жизни?
Модные тенденции макияжа и причесок в 2022 году
Модные тенденции: советы стилиста для праздничных нарядов
Кофе Costa Coffee теперь доступен и в Wolt