ВИДЕО: В Норвегии на BMW латвийцев с горы скатился валун

На пути в Трольстиген или "Лестницу троллей" в Норвегии, которая является одной из природных достопримечательностей, на автомобиль латвийцев с горы скатился валун. К счастью, люди не пострадали, лишь отделались испугом. По словам местных властей, подобные инциденты происходят крайне редко, сообщает издание Dagladet.

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Валун скатился на BMW, в котором ехал Мартиньш Калме из Латвии. Вместе с ним в машине находились еще три человека.

В распоряжение издания попало видео, снятое на видеорегистратор. На кадрах видно, как по узкой дороге едут несколько машин и с довольно пологой горы вниз катятся два камня: один из них упал прямо на капот BMW. После удара Калме нажал на педаль газа, так как подумал, что за одним камнем могут последовать другие. Это решение оказалось верным, так как второй камень скатился вниз уже за машиной.

Инцидент произошел 23 мая - дорога была открыта всего два дня после того, как ее обследовали специалисты и признали безопасной. По словам местным властей, на дороге периодически происходят небольшие обвалы, однако случаи, когда камни падают на машины или людей, крайне редки. После данного инцидента принято решение с помощью дрона еще раз обследовать местность, чтобы исключить новые обвалы.

И хотя BMW поврежден настолько, что продолжать путь на нем нельзя, Калме признался, что обязательно еще раз вернется в Трольстиген.



