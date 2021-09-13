В субботу, 11 сентября, в Огре состоялся не согласованный слет автолюбителей, в котором в основном участвовала молодежь с тюнингованными автомобилями. В конце вечера группа молодых людей каталась на кабриолете 60-х годов Oldsmobile и врезалась в дерево. Они покинули место аварии, в связи с чем Госполиция призывает отозваться очевидцев происшествия.

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Слет был организован неформальным сообществом автомобилистов Need more sound, которое известно аналогичными мероприятиями на Закюсале и парковке торгового центра Riga Plaza.

Исполняющая обязанности начальника полиции самоуправления Огрского края Мирдза Стрельча в интервью порталу Delfi указала, что 11 и 12 сентября стражи порядка работали в обычном режиме на месте проведения мероприятия.

Как сообщили в полиции, вечером группа молодых людей захотела покататься по парку на американском кабриолете 60-х годов Oldsmobile Ninety-Eight, что в итоге было запечатлено на видео в TikTok. Молодой человек за рулем не смог проехать между электрическим столбом и деревом, протаранив оба. Передняя часть кабриолета получила значительные повреждения.

Стражи порядка указали, что виновные покинули место происшествия и полицию об этом не проинформировали. Начат административный процесс. Также Госполиция призывает отозваться очевидцев аварии и звонить по номеру телефона 20269226 или 110.

Конкретный Oldsmobile Ninety-Eight с регистрационным номером VS-5018 был выпущен в 1969 году и принадлежит предприятию, арендующему ретро-автомобили. Согласно информации на базе данных ClassicCars.com, такой автомобиль этого поколения можно купить за 14-25 тысяч долларов.

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