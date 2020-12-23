ВИДЕО: в Пардаугаве спешивший доставщик еды попал в аварию

В Пардаугаве в ДТП попал курьер одной из компаний по доставке еды — пересекая дорогу, Renault Modus столкнулся с BMW, сообщила программа Degpunktā телеканала TV3.

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Как отмечают журналисты, авария произошла на хорошо освещенном перекрестке улиц Анниньмуйжас и Приедайнес. Курьер, скорее всего, торопясь и по неосторожности буквально налетел на ехавшую по главной дороге BMW.

"Я ехал по бульвару Анниньмуйжас в направлении центра IXO, когда на перекресток выскочил поставщик еды. Водитель даже открыл окно, чтобы посмотреть — успеет или не успеет. Я думал притормозить, но было уже слишком поздно. Последовал удар и машину отбросило", — рассказал водитель BMW Лаурис,

Сам он утверждает, что ехал не быстрее 59 километров в час. Скорость водителя Renault он не заметил, только запомнил, что тот даже не тормозил.

В результате столкновения BMW оказалась на лужайке, а Renault остался на обочине. В аварии пострадал шофер Renault, он смог самостоятельно выйти из машины, но пожаловался на головную боль. Известно, что водитель BMW был пристегнут, управлявший Renault Modus — нет.

Приехавшие на место происшествия медики осмотрели курьера и решили доставить его в больницу. Сообщается, что травмы потерпевшего не оцениваются как тяжелые.