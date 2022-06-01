ВИДЕО. В Пардаугаве таксист напал на женщину-таксиста из конкурирующей фирмы
Foto: LETA

Во вторник в соцсетях появилось видео, на котором запечатлен конфликт неподалеку от Вантового моста, в ходе которого водитель, управлявший автомобилем BaltikTAXI, наносит удар по лицу женщине, работающей в другой таксомоторной компании.

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История конфликта пока непонятна, однако, как пояснил порталу Delfi исполнительный директор компании BaltixTAXI Виктор Янкович, водитель, совершивший нападение, работал с компанией по франшизе.

"Подобные действия несовместимы с ценностями нашего бренда. Уже подготовлены документы на расторжение договора франшизы. Призываем лицо, на которое напал шофер, обратиться в полицию", — сообщил Виктор Янкович.

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