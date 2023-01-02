ВИДЕО: В Плявниеках женщина в ночной рубашке гуляла по крыше машины
Foto: Sadursme.lv

В понедельник днем женщина в ночной рубашке ходила по крыше припаркованной машины в Плявниеках. Её задержала полиция.

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В понедельник, 2 января, в 11:24 полиция получила вызов на улицу Улброкас, 22, где по крыше припаркованного автомобиля ходила женщина в ночной рубашке.

На место прибыл полицейский патруль. Они задержали женщину, дождались, когда приедет "неотложка", и передали её медикам.

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