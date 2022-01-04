ВИДЕО. В Польше водителя из Латвии оштрафовали на 1000 злотых за опасные маневры на дороге
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Полиция Подляского воеводства Польши распространила видео, на котором зафиксированы опасные маневры, предпринятые водителем из Латвии на национальной дороге S8. Полиция напоминает, что "восьмерка", соединяющая Августов с Белостоком, является самой опасной дорогой в регионе.

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Как говорится в официальном сообщении, автомобиль Renault, управляемый латвийцем, ехал из Корицына в сторону Суховоли. Полиция зафиксировала опасный маневр обгона, когда водитель проигнорировал соответствующие дорожные знаки. Он обогнал другие машины, не придерживаясь отметки P-3 "односторонняя линия пересечения".

За свой безответственный поступок 49-летний житель Латвии оштрафован на 1000 злотых (примерно 214 евро).

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