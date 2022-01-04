ВИДЕО. В Польше водителя из Латвии оштрафовали на 1000 злотых за опасные маневры на дороге

Полиция Подляского воеводства Польши распространила видео, на котором зафиксированы опасные маневры, предпринятые водителем из Латвии на национальной дороге S8. Полиция напоминает, что "восьмерка", соединяющая Августов с Белостоком, является самой опасной дорогой в регионе.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Как говорится в официальном сообщении, автомобиль Renault, управляемый латвийцем, ехал из Корицына в сторону Суховоли. Полиция зафиксировала опасный маневр обгона, когда водитель проигнорировал соответствующие дорожные знаки. Он обогнал другие машины, не придерживаясь отметки P-3 "односторонняя линия пересечения".

За свой безответственный поступок 49-летний житель Латвии оштрафован на 1000 злотых (примерно 214 евро).