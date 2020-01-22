ВИДЕО. В Риге лихач на BMW пытался уйти от полицейской погони на скорости 195 км/ч
Foto: Shutterstock

Поздним вечером 18 января инспекторы патрульной службы заметили на Южном мосту автомобиль BMW, водитель которого превысил допустимую скорость: в момент, когда его засекли, он ехал со скоростью не менее 130 км/ч.

По данным пресс-центра, полицейские неоднократно просили водителя остановиться, однако тот игнорировал их законные требования и, увеличив скорость, попытался скрыться, съехав с моста в сторону ул. Крустпилс. На участке от ул. Крустпилс в сторону ул. Каудзишу, где разрешена скорость 50 км/ч, водитель гнал со скоростью 195 км/ч.

Остановив машину, полицейские констатировали, что за рулем находится юноша, у которого нет водительских прав. При этом, как оказалось, на этом нарушении он был пойман уже второй раз за год.

На водителя составлены административные протоколы сразу за три нарушения.

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

15

Source

rus.DELFI.lv

Comment Form