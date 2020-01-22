ВИДЕО. В Риге лихач на BMW пытался уйти от полицейской погони на скорости 195 км/ч

Поздним вечером 18 января инспекторы патрульной службы заметили на Южном мосту автомобиль BMW, водитель которого превысил допустимую скорость: в момент, когда его засекли, он ехал со скоростью не менее 130 км/ч.

По данным пресс-центра, полицейские неоднократно просили водителя остановиться, однако тот игнорировал их законные требования и, увеличив скорость, попытался скрыться, съехав с моста в сторону ул. Крустпилс. На участке от ул. Крустпилс в сторону ул. Каудзишу, где разрешена скорость 50 км/ч, водитель гнал со скоростью 195 км/ч.

Остановив машину, полицейские констатировали, что за рулем находится юноша, у которого нет водительских прав. При этом, как оказалось, на этом нарушении он был пойман уже второй раз за год.

На водителя составлены административные протоколы сразу за три нарушения.