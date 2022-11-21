ВИДЕО: В Риге полицейский патрульный автомобиль врезался во внедорожник BMW
Foto: Sadursme.lv

В субботу, 19 ноября, около 12.48 , в Риге, на улице Лубанас произошло дорожно-транспортное происшествие: патрульный автомобиль Рижской муниципальной полиции (РМП) Toyota Proace столкнулся с внедорожником BMW X5. В Госполиции сообщили, что в результате ДТП никто не пострадал.

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Как видно на фотографиях, полицейская машина врезалась в заднюю часть BMW, скорее всего, из-за несоблюдения безопасной дистанции.

Позже в интернете также появилась запись видеорегистратора, установленного в служебной машине РМП, на которой видно, что BMW сменил полосу движения — со второй на первую, а затем внезапно остановился на обочине. В это время во внедорожник врезался полицейский автомобиль.

Также и на видео, и на фото видно, что удар был несильным, так как явных повреждений у машин нет.


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