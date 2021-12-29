Сотрудники Госполиции обнаружили у двух мужчин наркотики на сумму в примерно 300 000 евро — одурманивающие вещества были заказаны из-за границы. Об этом агентству LETA сообщили в Госполиции.

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Сначала стражи порядка выяснили, что неизвестный человек или группа лиц в приложении Telegrama через закрытые группы предлагали купить наркотики, используя маркетинговый ход. Например, когда к группе присоединится 100 участников, произойдет розыгрыш наркотиков, обещалось в призыве.

25 ноября в Риге, в районе Сканстес, за незаконное приобретение и хранение наркотических средств в целях продажи были задержаны двое молодых мужчин 1997 года рождения.

Роль одного из задержанных в преступлении была связана с хранением и продажей наркотиков — схема операция заключалась в создании тайников в Риге, где клиенты могли получить купленные вещества.

В свою очередь, второй задержанный отвечал за деньги, а именно за создание ссылки для клиентов на электронный кошелек, где деньги конвертировались в криптовалюту. Таким образом клиент совершал оплату, чтобы позже распространитель смог снова заказать наркотики из-за рубежа.

В ходе следствия было проведено несколько обысков в местах проживания задержанных, а также их автомобиля. Были изъяты различные наркотические вещества, в том числе 14 килограммов каннабиса и примерно 2,7 килограмма мефедрона. Также изъяты наличные деньги суммой в 32 625 евро и десять кредитных карт на другие имена.

Полиция просила суд заключить двух молодых мужчин под стражу, однако суд решил назначить залог в размере 50 000 на каждого. Задержанные заплатили залог и их освободили.

После освобождения двух мужчин полиция получила информацию о том, что ранее задержанный распространитель наркотиков, возможно, продолжает этим заниматься.

Полиция начала уголовный процесс о контрабанде наркотических веществ и 20 декабря повторно задержала молодого мужчину 1997 года рождения, который отвечал за продажу наркотиков.

В ходе следствия выяснилось, что наркотики доставлялись в Латвию из Бельгии, Нидерландов и Испании с помощью услуг курьерских служб. Оплата производилась криптовалютой. Оборот задержанных лиц за три месяца составил около 200 000 евро.

В результате дальнейших следственных и оперативных действий было обнаружено несколько посылок, в которых наркотики были спрятаны по-разному, например, в упаковках от кошачьего корма и в книгах.

В целом стражи порядка в посылках изъяли 7,9 килограмма таблеток MDMA и 9600 марок ЛСД. 20 декабря в ходе обыска по месту жительства задержанного было обнаружено еще 2,5 килограмма MDMA.

К задержанному применена мера пресечения — заключение под стражу.