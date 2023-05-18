Во вторник, 16 мая, около 18:3О на перекрестке улиц Скайсткалнес и Путну в Риге столкнулись BMW и Volkswagen.

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В ДТП есть пострадавшая, ее с полученными травмами отправили в медицинское учреждение, сообщила Госполиция. Начат процесс об административном нарушении, полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

Как видно на видео очевидца, BMW проигнорировал знак "Уступи дорогу", в результате чего столкнулся с едущим по главной дороге каршеринговым автомобилем Bolt Drive.

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