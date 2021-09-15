Сотрудники 1-го отдела 2-го бюро Управления уголовной полиции Рижского региона 5 сентября задержали мужчину 1999 г.р., подозреваемого в серии ограблений и попытке ограбления рижских магазинов. Во всех случаях налетчик использовал во время нападений предмет, напоминающий пистолет.

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В пресс-центра Рижского регионального управления полиции пояснили, что задержанный может быть причастен к четырем вооруженным ограблениям и одной попытке ограбления. Все преступления были совершены в течение месяца, три из них — в начале сентября.

В ходе следствия полиция также установила, что задержанный ранее приобрел оружие и тщательно планировал преступления. Грабитель признался, что все похищенные в магазинах деньги он проигрывал в игровых залах.

Задержанный ранее уже был судим за особо тяжкое преступление и вышел из мест лишения свободы только в начале июня 2021 года. Следствие продолжается.