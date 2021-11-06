ВИДЕО. В самолет airBaltic попала молния, ему пришлось вернуться в аэропорт

Читатель Delfi сообщил, что вылетевший сегодня в 13:20 в Малагу самолет Airbaltic после взлета вынужден был снова приземлиться в Таллиннском аэропорту.

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По имеющейся во Flightradar информации самолет поднялся в воздух, но затем снова приземлился в Таллинне.

По словам специалиста по коммуникации Таллиннского аэропорта Яне Каллас, пассажиры в безопасности, и первоначально использовавшийся самолет заменили.

Позднее читатель прислал видео, на котором видно, что в отправившийся сегодня из Таллинна в Малагу самолет попала молния. По словам очевидца, сразу после попадания самолет вернулся в аэропорт.