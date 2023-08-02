ВИДЕО. В Саркандаугаве грузовой поезд протаранил бензовоз

В понедельник, 31 июля, около 13.50 в Саркандаугаве, на улице Твайка, столкнулись грузовой поезд и бензовоз.

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В результате аварии из бензовоза произошла утечка топлива, общая площадь утечки составил 150 квадратных метров. Пожарные покрыли разлившееся топливо пеной, чтобы предотвратить возгорание. В свою очередь, сбор вещества осуществили представители объекта.

Как запечатлено на видео с камеры видеонаблюдения, водитель бензовоза перед железнодорожным переездом не принял во внимание знак "Стоп", не остановился и не проверил, не приближается ли поезд. Когда бензовоз почти пересек рельсы, его внезапно протаранил вагон грузового поезда, а технический работник в последний момент спрыгнул с вагона.