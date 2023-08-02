ВИДЕО. В Саркандаугаве грузовой поезд протаранил бензовоз
Foto: Sadursme.lv

В понедельник, 31 июля, около 13.50 в Саркандаугаве, на улице Твайка, столкнулись грузовой поезд и бензовоз.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В результате аварии из бензовоза произошла утечка топлива, общая площадь утечки составил 150 квадратных метров. Пожарные покрыли разлившееся топливо пеной, чтобы предотвратить возгорание. В свою очередь, сбор вещества осуществили представители объекта.

Как запечатлено на видео с камеры видеонаблюдения, водитель бензовоза перед железнодорожным переездом не принял во внимание знак "Стоп", не остановился и не проверил, не приближается ли поезд. Когда бензовоз почти пересек рельсы, его внезапно протаранил вагон грузового поезда, а технический работник в последний момент спрыгнул с вагона.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения (3) Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Развеяться и зарядиться эмоциями. Как провести выходные с детьми в Вентспилсе
Būt pietiekami drosmīgam un bezkaunīgam. Saruna par līderību Latvijā
Лучшее лекарство в мире. Активный отдых в Вентспилсе
Развеяться и зарядиться эмоциями. Как провести выходные с детьми в Вентспилсе
Vai, Eiropai pārejot uz 100% bio pārtiku, pazudīs kokakola?