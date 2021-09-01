ВИДЕО: В Старой Риге иностранный студент танцует без штанов
Foto: F64

Ночью 25 августа, в 1.37 часов камеры видеонаблюдения Рижской полиции самоуправления (РПС) зафиксировали в Старой Риге компанию молодежи. Один из молодых людей схватил дорожный конус и стал с ним танцевать. Вскоре к нему присоединился друг, который, танцуя, стал раздеваться. На место выехал экипаж полиции.

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В ходе переговоров выяснилось, что молодые люди являются гражданами Франции. Сначала раздевшийся молодой человек все отрицал, но когда ему сказали, что его танцы засняли уличные камеры видеонаблюдения, он во всем сознался. На вопрос - зачем он танцевал без штанов, молодой человек ответил, что это была просто шутка. Нарушителю выписали штраф 70 евро.

На прошлой неделе в поле зрения РПС попали сразу несколько пьяных иностранных студентов, которые прибыли в Латвию в рамках программ по обмену. В связи с этим полиция призывает высшие учебные заведения проинформировать иностранных студентов о правилах поведения в общественных местах, а также эпидемиологических требованиях в связи с распространением Covid-19.

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