ВИДЕО: В Старой Риге велорикша нокаутировал австрийского туриста

В ночь на 15 февраля камеры видеонаблюдения в Старой Риге зафиксировали конфликтную ситуацию, в ходе которой велорикша ударил другого мужчину. От удара потерпевший упал на брусчатку и остался лежать. На место происшествия был выслан патруль.

Патрульные констатировали, что мужчина по-прежнему лежит без сознания, лицо его залито кровью, а на голове видна рана. Велорикша же скрылся, однако его удалось обнаружить возле памятника Свободы.

Велосипедный извозчик признал, что ударил потерпевшего — им оказался австрийский турист. По словам рикши, иностранец сел к нему в повозку в изрядном подпитии и без верхней одежды. Под конец извозчик констатировал, что за время поездки турист помочился на его куртку. Разозлившись, он нокаутировал гостя столицы.

Работники клуба, из которого австрийца забирал рикша, рассказали, что турист вел себя непристойно, приставал к другим клиентам, размахивал руками и в итоге был выдворен из заведения.