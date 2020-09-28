В воскресенье в Елгаве в результате столкновения двух машин скорой помощи и автомобиля Audi A6 Avant пострадали пять человек, сообщила представитель Земгальского регионального управления Государственной полиции Даце Калниня.

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По предварительной информации, ДТП произошло на мосту через Дриксу. Мужчина, управлявший машиной скорой, врезался в ехавшую впереди еще одну карету скорой помощи, которая после удара врезалась в стоящую на той же полосе Audi.

По словам Калнини, у обеих машин скорой помощи были включены звуковые сигналы и проблесковые маячки.

В ДТП пострадали пять человек, все они были доставлен в больницу. Полиция начала уголовный процесс.

Всего за минувшие сутки в Латвии было зарегистрировано 63 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 27 человек. Составлено 208 протоколов за превышение скорости и 17 за управлением автомобилем в алкогольном опьянении.

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